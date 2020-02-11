В Киеве хотят переименовать станцию метро "Дорогожичи"

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Вторник, 11 февраля 2020, 13:21

В Киеве инициируют переименование станции метро "Дорогожичи" в станцию ​​"Бабий Яр".

Источник: мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Детали: Переименовать станцию ​​хотят из-за расположения "Дорогожичи" на исторической территории урочища Бабий Яр – место, где в 1941-1943 годах произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста.

Инициаторы отмечают: ежегодно Бабий Яр посещают десятки тысяч людей со всего мира, а переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто хочет его посетить.

По словам генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Максима Яковера благотворительный фонд мемориала готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием станции метро "Дорогожичи".

Центр передал соответствующее обращение мэру Киева Виталий Кличко.

Справка: Бабий Яр – урочище в северо-западной части Киева, между районами Лукьяновка и Сырец.

Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

Украинская правда
Темы: метро Киев


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