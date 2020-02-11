Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве хотят переименовать станцию метро "Дорогожичи"

Вторник, 11 февраля 2020, 12:21
В Киеве хотят переименовать станцию метро Дорогожичи

В Киеве инициируют переименование станции метро "Дорогожичи" в станцию ​​"Бабий Яр".

Источник: мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Детали: Переименовать станцию ​​хотят из-за расположения "Дорогожичи" на исторической территории урочища Бабий Яр – место, где в 1941-1943 годах произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста.

Инициаторы отмечают: ежегодно Бабий Яр посещают десятки тысяч людей со всего мира, а переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто хочет его посетить.

По словам генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Максима Яковера благотворительный фонд мемориала готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием станции метро "Дорогожичи".

Центр передал соответствующее обращение мэру Киева Виталий Кличко.

Справка: Бабий Яр – урочище в северо-западной части Киева, между районами Лукьяновка и Сырец.

Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий - евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: метроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: