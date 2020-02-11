У Польщі жорстоко побили іноземців з криками "ї**ти українців!"

Поліція польського міста Торунь розшукує сімох чоловіків, які минулими вихіднимм побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Polsat News.

Співробітники поліції опублікували зображення п'ятьох злочинців, зафіксовані камерами відеоспостереження.

"Співробітники торунської поліції розшукують чоловіків, які в ніч з суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент стався на національному підґрунті. Зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження. Офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події", - повідомив представник поліції Торуня Войцех Хростовський.

Іноземців побили в ніч з суботи на неділю в самому центрі міста. Слідчі встановили, що нападників було семеро.

Зображення нападників з камер спостереження опублікувала поліція

В результаті нападу потерпілі отримали тілесні ушкодження, які не загрожують їхньому життю. За неофіційними даними, принаймні в одного з постраждалих зламані кістки черепа.

Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", при цьому українцями були двоє з п'яти постраждалих. Серед побитих є і жінка.

"Європейська правда"