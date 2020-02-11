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У Польщі жорстоко побили іноземців з криками "ї**ти українців!"

Вівторок, 11 лютого 2020, 12:36
У Польщі жорстоко побили іноземців з криками ї**ти українців!

Поліція польського міста Торунь розшукує сімох чоловіків, які у минулі вихідні побили п'ятьох громадян України, Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Polsat News.

Співробітники поліції опублікували зображення п'ятьох злочинців, зафіксовані камерами відеоспостереження.

"Співробітники торунської поліції розшукують чоловіків, які в ніч з суботи на неділю побили в торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент стався на національному підґрунті. Зображення злочинців зафіксували камери відеоспостереження. Офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків події", - повідомив представник поліції Торуня Войцех Хростовський.

Іноземців побили в ніч з суботи на неділю в самому центрі міста. Слідчі встановили, що нападників було семеро.

 
Зображення нападників з камер спостереження опублікувала поліція 

В результаті нападу потерпілі отримали тілесні ушкодження, які не загрожують їхньому життю. За неофіційними даними, принаймні в одного з постраждалих зламані кістки черепа.

Зловмисники під час нападу серед іншого кричали "Польща для поляків" і "ї**ти українців!", при цьому українцями були двоє з п'яти постраждалих. Серед побитих є і жінка.

"Європейська правда"

Теми: ПольщаУкраїнабійкаполіціяукраїнці
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