Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше жестоко избили иностранцев с криками "е**ть украинцев!"

Вторник, 11 февраля 2020, 12:36
В Польше жестоко избили иностранцев с криками е**ть украинцев!

Полиция польского города Торунь разыскивает семерых мужчин, которые в минувшие выходные избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает Polsat News.

Сотрудники полиции опубликовали изображения пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия", - сообщил представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.

Иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. Следователи установили, что нападавших было семеро.

 
Изображение нападавших с камер наблюдения опубликовала полиция

В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е**ть украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

"Европейская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаУкраинадракаполицияукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Польша
На украинско-польской границе выросли очереди
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: