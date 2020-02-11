В Польше жестоко избили иностранцев с криками "е**ть украинцев!"

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Вторник, 11 февраля 2020, 13:36

Полиция польского города Торунь разыскивает семерых мужчин, которые в минувшие выходные избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает Polsat News.

Сотрудники полиции опубликовали изображения пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

"Сотрудники торуньской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торуньском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия", - сообщил представитель полиции Торуни Войцех Хростовский.

Иностранцев избили в ночь с субботы на воскресенье в самом центре города. Следователи установили, что нападавших было семеро.

 
Изображение нападавших с камер наблюдения опубликовала полиция

В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. По неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники при нападении среди прочего кричали "Польша для поляков" и "е**ть украинцев!", при этом украинцами были только двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

"Европейская правда"

Темы: Польша Украина драка полиция украинцы


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