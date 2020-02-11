Кличко з двома заступниками одночасно пішли у відпустку

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, його перший заступник та заступник одночасно пішли у відпустку.

Джерело: розпорядження міського голови №80 від 7 лютого

Дослівно: "За погодженням з президентом Володимиром Зеленським і міністром розвитку громад і територій відбуваю у відпустку без збереження заробітної плати терміном на 5 календарних днів з 10 по 14 лютого".

Деталі: Згідно з документом, у зв'язку з відпусткою Кличка і відпусткою його першого заступника Миколи Поворозника виконання обов'язків голови КМДА покладено на заступника голови КМДА Валентина Мондріївського.

У розпорядженні міського голови №71 від 5 лютого зазначається, що Поворозник взяв відпустку на 1 день – 10 лютого – у зв’язку з сімейними обставинами.

За іншим розпорядженням №78 від 7 лютого, також пішов у відпустку на 5 днів – з 10 по 14 лютого – заступник мера Петро Пантелеєв. Виконання його обов’язків покладено на заступника голови КМДА Володимира Слончака.

У КМДА "Українській правді" повідомили, що це цілком звичайна ситуація. У випадку, коли кілька заступників ідуть у відпуску, то відбувається перерозподіл повноважень відповідно до законодавства.

У міській адміністрації додали, що Поворозник був у відпустці лише один день і 11 лютого він уже на робочому місці.