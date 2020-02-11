Кличко с двумя заместителями одновременно ушли в отпуск

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Вторник, 11 февраля 2020, 13:50

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, его первый заместитель и заместитель одновременно ушли в отпуск.

Источник: распоряжение городского головы №80 от 7 февраля

Дословно: "По согласованию с президентом Владимиром Зеленским и министром развития общин и территорий отбываю в отпуск без сохранения заработной платы сроком на 5 календарных дней с 10 по 14 февраля".

Детали: Согласно документу, в связи с отпуском Кличко и отпуском его первого заместителя Николая Поворозника исполнение обязанностей главы КГГА возложено на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриивського.

В распоряжении городского головы №71 от 5 февраля отмечается, что Поворозник взял отпуск на 1 день – 10 февраля – в связи с семейными обстоятельствами.

Согласно другому распоряжению №78 от 7 февраля, также ушел в отпуск на 5 дней – с 10 по 14 февраля – заместитель мэра Петр Пантелеев. Исполнение его обязанностей возложено на заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

В КГГА "Украинской правде" сообщили, что это вполне обычная ситуация. В случае, когда несколько заместителей идут в отпуск, то происходит перераспределение полномочий в соответствии с законодательством.

В городской администрации добавили, что Поворозник был в отпуске всего один день и 11 февраля он уже на рабочем месте. 

Украинская правда
Темы: Киев Виталий Кличко местная власть


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