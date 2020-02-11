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Сенсорна кнопка встояла проти кнопкодавства жуйкою, скотчем, мобільником

Вівторок, 11 лютого 2020, 13:21
Сенсорна кнопка встояла проти кнопкодавства жуйкою, скотчем, мобільником
Большой Киев

Народним депутатам продемонстрували роботу системи для голосування "Рада IV", яка працює у Київській міській раді і запобігає не персональному голосуванню.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: У тестуванні взяли участь народні депутати Олег Макаров ("Голос"), Максим Саврасов ("Європейська солідарність"), Наталія Приходько (ОПЗЖ) та журналісти.

 

Тестувальники у Київраді спробували вплинути на роботу кнопки і прокнопкодавити за допомогою жуйки, скотчу, книжок, мобільних телефонів тощо. Сенсорна кнопка встояла та відреагувала лише на дотик руки учасників голосування.

За словами секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва, сенсорна кнопка працює у Київраді з 2015 року і є надійним запобіжником від кнопкодавства.

Координаторка руху "Чесно" Віта Думанська зазначила, що покарання за кнопкодавство – не системна зміна, депутати Верховної Ради кнопкодавили уже і після ухвалення відповідних змін до законодавства.

Рух "Чесно" наголошує, що у Верховній Раді подібну сенсорну кнопку змонтували ще 2008-го року, але упродовж наступних років її так і не спромоглися під'єднати до системи голосування.

Активісти закликають насамперед запобігати кнопкодавству, а не карати за це та пропонують парламенту розглянути можливість запровадження сенсорної кнопки для голосувань.

Українська правда

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Теми: кнопкодавство
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