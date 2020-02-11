Сенсорная кнопка устояла против кнопкодавства жвачкой, скотчем, мобильником

Народным депутатам продемонстрировали работу системы для голосования "Рада IV", которая работает в Киевском городском совете и предотвращает неперсональное голосование.

Источник: движение "Чесно"

Детали: В тестировании приняли участие народные депутаты Олег Макаров ("Голос"), Максим Саврасов ("Европейская солидарность"), Наталья Приходько (ОПЗЖ) и журналисты.

Тестирующие в Киевсовете попытались повлиять на работу кнопки и прокнопкодавить с помощью жвачки, скотча, книг, мобильных телефонов и тому подобное. Сенсорная кнопка устояла и отреагировала только на прикосновение руки участников голосования.

По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, сенсорная кнопка работает в Киевсовете с 2015 года и является надежным предохранителем от кнопкодавства.

Координатор движения "Чесно" Вита Думанская отметила, что наказание за кнопкодавство – не системное изменение, депутаты Верховной Рады кнопкодавили уже и после принятия соответствующих изменений в законодательство.

Движение "Чесно" отмечает, что в Верховной Раде подобную сенсорную кнопку смонтировали еще в 2008-м году, но на протяжении последующих лет ее так и не смогли подсоединить к системе голосования.

Активисты призывают прежде всего предотвращать кнопкодавство, а не наказывать за это и предлагают парламенту рассмотреть возможность введения сенсорной кнопки для голосований.