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СБУ проводить обшуки в Київметробуді та Укргазбанку

Вівторок, 11 лютого 2020, 14:38
СБУ проводить обшуки в Київметробуді та Укргазбанку

Слідчі та оперативники СБУ 11 лютого здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах компанії "Київметробуд", їх посадових осіб, а також у відділеннях державного Укргазбанку.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: Також слідчі дії відбуваються у низці приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.

Йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва.

Передісторія:

  • 16 січня за клопотанням Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва наклав арешт на банківські рахунки "Київметробуда" та його відокремлених підрозділів.
  • Того ж дня голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" - генпідрядника проєкту - Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки київського метрополітену відкладаються на рік.
  • У листопаді 2018 року Київський метрополітен уклав договір з компанією "Київметробуд" на виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро. У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди" - і відгалуження в бік майбутньої станції Виноградар.
  • У березні 2019 року мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" в грудні 2021 року.

Українська правда

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Теми: обшукиКиївметробанки
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