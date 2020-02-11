СБУ проводить обшуки в Київметробуді та Укргазбанку

Слідчі та оперативники СБУ 11 лютого здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах компанії "Київметробуд", їх посадових осіб, а також у відділеннях державного Укргазбанку.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: Також слідчі дії відбуваються у низці приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.

Йдеться про будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва.

Передісторія: