СБУ проводит обыски в Киевметрострое и Укргазбанке

Следователи и оперативники СБУ 11 февраля проводят многочисленные обыски в структурных подразделениях компании "Киевметрострой", у их должностных лиц, а также в отделениях государственного Укргазбанка.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: Также следственные действия происходят в ряде частных структур, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

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