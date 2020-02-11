СБУ проводит обыски в Киевметрострое и Укргазбанке

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Вторник, 11 февраля 2020, 15:38

Следователи и оперативники СБУ 11 февраля проводят многочисленные обыски в структурных подразделениях компании "Киевметрострой", у их должностных лиц, а также в отделениях государственного Укргазбанка.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: Также следственные действия происходят в ряде частных структур, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

Предыстория:

  • 16 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд. Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его обособленных подразделений.
  • В тот же день глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" - генподрядчика проекта - Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на год.
  • В ноябре 2018 года Киевский метрополитен заключил договор с компанией "Киевметрострой" на выполнение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону будущей станции Виноградарь.
  • В марте 2019 мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" в декабре 2021 года.
  • В Киеве планируют построить четвертую линию метро, ​​а на уже существующих линиях - достроить новые станции.

Украинская правда
Темы: обыски Киев метро банки


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