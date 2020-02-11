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Легковик влетів в автобус на Херсонщині: 3 загиблих

Вівторок, 11 лютого 2020, 15:26
Легковик влетів в автобус на Херсонщині: 3 загиблих

Троє осіб загинули у результаті зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом на Херсонщині.

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "У результаті зіткнення легкового автомобіля "Деу Сенс" з пасажирським автобусом "ГАЗ" загинули 3 людини, які знаходилися в легковику". 

 

Деталі: Аварія сталася близько 8:35 на автодорозі "Херсон-Снігурівка" поблизу с. Наддніпрянське.

За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля "Деу Сенс" на заокругленні дороги не обрав безпечної швидкості, в результаті не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з маршруткою, у якій перебувало 8 осіб.

У результаті ДТП водій легковика та двоє його пасажирів (жінка і чоловік) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще одна пасажир "Деу" з тілесними ушкодженнями доставлена в обласну лікарню.

Водій та пасажири маршрутки не постраждали.

За даним фактом відкрили провадження за ч.3 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб" ККУ.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Українська правда

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