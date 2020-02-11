Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Легковушка влетела в автобус на Херсонщине: 3 погибших

Вторник, 11 февраля 2020, 15:26
Легковушка влетела в автобус на Херсонщине: 3 погибших

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом на Херсонщине.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "В результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли 3 человека, находившиеся в легковушке". 

 

Детали: Авария произошла около 8:35 на автодороге "Херсон-Снегиревка" вблизи с. Надднепрянское.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "Дэу Сенс" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой, в которой находилось 8 человек.

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров (женщина и мужчина) от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще одна пассажир "Дэу" с телесными повреждениями доставлена ​​в областную больницу.

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

По данному факту открыли производство по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц" УК.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
Все новости...
Реклама: