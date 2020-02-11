Легковушка влетела в автобус на Херсонщине: 3 погибших

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом на Херсонщине.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "В результате столкновения легкового автомобиля "Дэу Сенс" с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли 3 человека, находившиеся в легковушке".

Детали: Авария произошла около 8:35 на автодороге "Херсон-Снегиревка" вблизи с. Надднепрянское.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "Дэу Сенс" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой, в которой находилось 8 человек.

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров (женщина и мужчина) от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще одна пассажир "Дэу" с телесными повреждениями доставлена ​​в областную больницу.

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

По данному факту открыли производство по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц" УК.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.