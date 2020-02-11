Зеленський: Мені 42 і я хочу бути в історії

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Вівторок, 11 лютого 2020, 16:52

Володимир Зеленський каже, що йому подобається бути президентом України і займається він цим не заради грошей.

Джерело: його інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За його словами, влада, яку йому дає пост президента, - це, перш за все, можливість допомогти, але ніяк не заробити гроші.

"Мені 42, я хочу бути в історії", - зазначив Зеленський.

Він заявив, що йому подобається бути президентом країни, тому що ця посада покладає на нього відповідальність.

Пряма мова: "Президентство дає можливості, де я можу щодня щось робити, щоб не просто так я прожив цей день. Мені це подобається".

Теми: Зеленський президент


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