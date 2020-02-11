Зеленский: Мне 42 и я хочу быть в истории

Владимир Зеленский говорит, что ему нравится быть президентом Украины и занимается он этим не ради денег.

Источник: его интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, власть, которую ему дает пост президента, - это, прежде всего, возможность помочь, но никак не заработать деньги.

"Мне 42, я хочу быть в истории", - отметил Зеленский.

Он заявил, что ему нравится быть президентом страны, потому что эта должность возлагает на него ответственность.

Прямая речь: "Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится".