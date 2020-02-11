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Зеленський замінив Лутковську в ТКГ генералом СБУ

Вівторок, 11 лютого 2020, 16:33
Геннадій Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив уповноваженим представником України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Геннадія Кузнєцова, звільнивши від виконання цих обов'язків Валерію Лутковську.

Джерело: Указ президента №51/2020

Дослівно в указі: "На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 червня 2019 року №  414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" (зі змінами, внесеними Указами від 9 липня 2019 року № 504, від 13 серпня 2019 року № 596 та від 18 вересня 2019 року № 701) уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків В.Лутковську".

Нагадаємо: Ексомбудсмен Валерія Лутковська була представницею України в гуманітарній підгрупі ТКГ з 3 червня 2019 р. У ТКГ, насамперед, вона займалась питаннями обміну полоненими і політв’язнями.

Геннадій Іванович Кузнєцов – український спецназівець, генерал-майор Служби безпеки України, керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ. У 2014 році указом президента нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасМінські угодиЗеленський
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