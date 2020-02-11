Зеленский заменил Лутковскую в ТКГ по Донбассу генералом СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Геннадия Кузнецова, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Источник: Указ президента №51/2020

Дословно в указе: "В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414" Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе "(с изменениями, внесенными Указами от 9 июля 2019 № 504, от 13 августа 2019 № 596 и от 18 сентября 2019 № 701) уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую ".

Напомним: Экс-омбудсмен Валерия Лутковская была представительницей Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ с 3 июня 2019 г. В ТКГ, прежде всего, она занималась вопросами обмена пленными и политзаключенными.

Геннадий Иванович Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ. В 2014 году указом президента награжден орденом "За мужество" III степени.