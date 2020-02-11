Коронавірус отримав офіційну назву

Всесвітня організація охорони здоров'я дала уханьскому коронавірусу офіційну назву - Covid-19.

Джерело: заява голови організації Тедроса Адханома Гебрейесуса, яку передає ABCnews

Пряма мова: "Назва вірусу потрібна для того, щоб запобігти використанню інших назв, які можуть бути неточними або образливими".

Деталі: Гебрейесус пояснив структуру назви, в якій "Сo" означає корона, "Vi" - вірус, а "D" - хвороба (англ. disease).

Він заявив, що ВООЗ навмисно уникала відображати в назві вірусу географічне розташування, тварин або групи людей.