Коронавирус получил официальное название

Всемирная организация здравоохранения дала уханьскому коронавирусу официальное название - Covid-19.

Источник: заявление главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, которое передает ABCnews

Прямая речь: "Название вирусу нужно для того, чтобы предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или оскорбительными".

Детали: Гебрейесус объяснил структуру названия, в котором "Сo" обозначает корона, "Vi" - вирус, а "D" - болезнь (англ. disease).

Он заявил, что ВОЗ намеренно избегала отражать в названии вируса географическое местоположение, животных или группы людей.