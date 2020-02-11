За перші два роки боїв на Донбасі ЗСУ втратили майже 400 одиниць бронетехніки

В мережі оприлюднено офіційну статистику втрат бронетехніки Збройних Сил України в боях на Донбасі у 2014-16 роках.

Джерело: Defense Express з посиланням на Міністерство оборони України

Деталі: За 2014-2016 роки у боях на Донбасі було пошкоджено 2 576 одиниць бронетанкового озброєння та техніки.

З них 391 одиниця не підлягала відновленню та була втрачена. Йдеться про танки, БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини.

Пошкодження або знищення певної одиниці бронетехніки не означає знищення або поранення її екіпажу.

Пошкодженою бойовою одиницею вважається та, яка отримала вогневе ураження, але це пошкодження усувається під час ремонту.

Знищеною вважається та машина, яка отримала пошкодження, після якого відремонтувати техніку неможливо. Наприклад, повне руйнування танка після підриву боєкомплекту.

За наявною інформацію від дій противника (артилерійські обстріли, бойові зіткнення, підриви на мінах та фугасах) пошкодження отримали 2 185 одиниць бронетехніки (включаючи знищені).

Найбільшу кількість пошкоджень отримали бойові машини піхоти – 1201 одиниця, а також танки – 440 одиниць. Також пошкоджень зазнали 371 бронетранспортер та 173 інші бронемашини.

За цей же період втрачена 391 одиниця бронетехніки. Залежність розподілу по видам аналогічна: 214 БМП, 79 танків, 68 БТР та 30 інших машин.

Найпоширеніша причина пошкоджень: вогонь реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та мінометів. Це в першу чергу зумовлено обстрілами російськими регулярними військами українських позицій з території Російської Федерації та їх подальше вторгнення в липні-вересні 2014 року. Загалом від таких обстрілів було пошкоджено 1159 одиниць бронетехніки.

На другому місці – пошкодження через обстріл з піхотного озброєння – протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – 438 пошкоджених одиниць. 361 одиниця бронетехніка отримала пошкодження від озброєння ворожих танків та бойових машин піхоти. Через підрив на мінах та фугасах – 355 пошкоджених одиниць. Ще 283 одиниць бронетехніки було пошкоджено протитанковими ракетними комплексами.

Найбільші втрати Збройні Сили України у бронетехніці отримали у 2014 році. Загалом, за перший рік війни було пошкоджено 2 410 одиниць бронетехніки, з яких 475 танків, 1166 БМП, 338 БТР та 161 одиниця інших видів бронетехніки.

З них не підлягали відновленню, тобто вважаються незворотними втратами, 69 танків, 172 БМП, 61 БТР та 23 інших бронемашин.

Найбільші втрати були понесені під час обстрілів українських підрозділів, які у липні 2014 року блокували українсько-російський кордон. Такі обстріли мали систематичний масований характер з території Росії.

Одразу після масованих обстрілів, у серпні відбулось вторгнення російських регулярних військ на територію України. І українські підрозділи зазнали втрат під час прямих бойових зіткнень з регулярними частинами російських військ. Але ці втрати складають приблизно 10% від понесених під час обстрілів. Навіть беручи до уваги бої за Іловайськ.

Вторгнення російських військ унеможливило евакуацію, ремонт та повернення до війська певної частини пошкодженої техніки, що спричинило її фактичну втрату.

Загалом втрати у бронетехніці у липні-вересні 2014 року складають 44% від всіх втрат з 2014 по перше півріччя 2016 року.

У 2015 році втрати ЗСУ у бронетехніці становили 410 пошкоджених одиниць. З них – лише 61 втрачених. Загалом за весь другий рік війни було пошкоджено 44 танки, 246 БМП, 78 БТР та 42 інших одиниць бронетехніки. З них втрачено 10 танків, 40 БМП, 4 БТР та 7 інших машин.

Переважна частина цих втрат відбулись під час важких боїв за Донецький аеропорт та у районі Дебальцеве, коли українські військові у прямих бойових зіткненнях протидіяли російським регулярним частинам, на озброєнні яких знаходились найновіші зразки озброєння.

2016 рік став періодом остаточного переходу від активних бойових дій до позиційної війни та дій диверсійно-розвідувальних груп. У цих умовах основними загрозами для української бронетехніки стали протитанкові ракетні комплекси, фугаси та міни.

Точна статистика втрат у бронетехніці э лише у першому півріччі 2016 року. За цей період було пошкоджено 3 БМП та 23 БТР, з них втрачено 2 БМП та 3 БТР.