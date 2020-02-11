За первые два года боев на Донбассе ВСУ потеряли почти 400 единиц бронетехники

В сети опубликована официальная статистика потерь бронетехники Вооруженных Сил Украины в боях на Донбассе в 2014-16 годах.

Источник: Defense Express со ссылкой на Министерство обороны Украины

Детали: За 2014-2016 годы в боях на Донбассе было повреждено 2576 единиц бронетанкового вооружения и техники.

Из них 391 единица не подлежала восстановлению и была потеряна. Речь идет о танках, БМП, бронетранспортерах и других бронированных машинах.

Повреждение или уничтожение определенной единицы бронетехники не означает уничтожение или ранение ее экипажа.

Поврежденной боевой единицей считается та, которая получила огневое поражение, но это повреждение устраняется во время ремонта.

Уничтоженной считается та машина, которая получила повреждения, после которого отремонтировать технику невозможно. Например, полное разрушение танка после подрыва боекомплекта.

По имеющейся информации от действий противника (артиллерийские обстрелы, боестолкновения, подрывы на минах и фугасах) повреждения получили 2185 единиц бронетехники (включая уничтоженные).

Наибольшее количество повреждений получили боевые машины пехоты - 1201 единица, а также танки - 440 единиц. Также повреждения получили 371 бронетранспортер и 173 другие бронемашины.

За этот же период утрачена 391 единица бронетехники. Зависимость распределения по видам аналогичная: 214 БМП, 79 танков, 68 БТР и 30 других машин.

Самая распространенная причина повреждений: огонь реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов. Это в первую очередь обусловлено обстрелами российскими регулярными войсками украинских позиций с территории Российской Федерации и их дальнейшим вторжением в июле-сентябре 2014 года. Всего из-за таких обстрелов было повреждено 1159 единиц бронетехники.

На втором месте - повреждения из-за обстрела из пехотного вооружения - противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - 438 поврежденных единиц. 361 единица бронетехника получила повреждения от вооружения вражеских танков и боевых машин пехоты. Из-за подрыва на минах и фугасах - 355 поврежденных единиц. Еще 283 единицы бронетехники были повреждены противотанковыми ракетными комплексами.

Наибольшие потери Вооруженные Силы Украины в бронетехнике получили в 2014 году. В общем, за первый год войны было повреждено 2410 единиц бронетехники, из которых 475 танков, 1166 БМП, 338 БТР и 161 единица других видов бронетехники.

Из них не подлежали восстановлению, то есть считаются необратимыми потерями, 69 танков, 172 БМП, 61 БТР и 23 других бронемашин.

Наибольшие потери были понесены при обстрелах украинских подразделений, которые в июле 2014 года блокировали российско-украинскую границу. Такие обстрелы носили систематический массированный характер с территории России.

Сразу после массированных обстрелов, в августе состоялось вторжение российских регулярных войск на территорию Украины. И украинские подразделения понесли потери во время прямых боевых столкновений с регулярными частями российских войск. Но эти потери составляют примерно 10% от понесенных во время обстрелов. Даже принимая во внимание бои за Иловайск.

Вторжение российских войск сделало невозможными эвакуацию, ремонт и возвращение в армию определенной части поврежденной техники, что означало ее фактическую потерю.

Всего потери в бронетехнике в июле-сентябре 2014 года составляют 44% от всех потерь с 2014 по первое полугодие 2016 года.

В 2015 году потери ВСУ в бронетехнике составили 410 поврежденных единиц. Из них - только 61 потерянных. Всего за весь второй год войны было повреждено 44 танка, 246 БМП, 78 БТР и 42 других единиц бронетехники. Из них потеряно 10 танков, 40 БМП, 4 БТР и 7 других машин.

Большинство этих потерь состоялись во время тяжелых боев за Донецкий аэропорт и в районе Дебальцево, когда украинские военные в прямых боевых столкновениях противодействовали российским регулярным частям, на вооружении которых находились новейшие образцы вооружения.

2016 стал периодом окончательного перехода от активных боевых действий к позиционной войне и действий диверсионно-разведывательных групп. В этих условиях основными угрозами для украинской бронетехники стали противотанковые ракетные комплексы, фугасы и мины.

Точная статистика потерь в бронетехнике есть только в первом полугодии 2016 года. За этот период было повреждено 3 БМП и 23 БТР, из них потеряно 2 БМП и 3 БТР.