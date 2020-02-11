Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українець намагався вивезти до Росії шматок військового гелікоптера – СБУ

Вівторок, 11 лютого 2020, 17:41
Українець намагався вивезти до Росії шматок військового гелікоптера – СБУ

Мешканця Луганщини затримали біля кордону із частиною корпусу військового вертольоту Мі-24, яку він на машині віз в Росію.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: Автомобіль мешканця Білокуракинського району зупинили поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка.

Під час огляду машини була виявлена кільова частина гелікоптера.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ст. 333 Кримінального кодексу (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю).

Також встановлюються джерела походження агрегату.

Дослівно: "Зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його подільник".

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяавіаконтрабандаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: