Українець намагався вивезти до Росії шматок військового гелікоптера – СБУ

Мешканця Луганщини затримали біля кордону із частиною корпусу військового вертольоту Мі-24, яку він на машині віз в Росію.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: Автомобіль мешканця Білокуракинського району зупинили поблизу державного кордону в районі села Лозно-Олександрівка.

Під час огляду машини була виявлена кільова частина гелікоптера.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за ст. 333 Кримінального кодексу (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експертному контролю).

Також встановлюються джерела походження агрегату.

Дослівно: "Зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його подільник".