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Украинец пытался вывезти в Россию кусок военного вертолета – СБУ

Вторник, 11 февраля 2020, 17:41
Украинец пытался вывезти в Россию кусок военного вертолета – СБУ

Жителя Луганщины задержали возле границы с частью корпуса военного вертолета Ми-24, которую он на машине вез в Россию.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: Автомобиль жителя Белокуракинского района остановили вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка.

При осмотре машины была обнаружена килевая часть вертолета.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю).

Также устанавливаются источники происхождения агрегата.

Дословно: "Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник".

 

Украинская правда

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Темы: РосcияавиаконтрабандаЛуганская область
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