Украинец пытался вывезти в Россию кусок военного вертолета – СБУ
Вторник, 11 февраля 2020, 17:41
Жителя Луганщины задержали возле границы с частью корпуса военного вертолета Ми-24, которую он на машине вез в Россию.
Источник: сайт Службы безопасности Украины
Детали: Автомобиль жителя Белокуракинского района остановили вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка.
При осмотре машины была обнаружена килевая часть вертолета.
Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю).
Также устанавливаются источники происхождения агрегата.
Дословно: "Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник".
Украинская правда