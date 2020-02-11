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Зеленський готує заходи з мотивації жителів Донбасу зберегти українське громадянство 

Вівторок, 11 лютого 2020, 21:36
Зеленський готує заходи з мотивації жителів Донбасу зберегти українське громадянство 

Президент Володимир Зеленський разом із представниками Кабінету міністрів розробляє програму, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій зберегти українське громадянство.

Джерело: сайт президента

Деталі: Плануються, зокрема, заходи, що сприятимуть "влаштуванню подальшого життя" на підконтрольній території.

Ідеться про спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема щодо отримання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів мешканцями окупованих територій.

Крім того, розглядаються дистанційне вивчення української мови та історії України, збільшення квот на бюджетні місця у закладах вищої освіти, гаряча лінія для вступників.

Програма також передбачає широку комунікаційну кампанію. На контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та на адмінмежі з Кримом можуть бути створені центри надання адміністративних та інформаційних послуг.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасОРДЛОУкраїна
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