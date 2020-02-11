Зеленский готовит меры по мотивации сохранения жителями Донбасса украинского гражданства

Президент Владимир Зеленский вместе с представителями Кабинета министров разрабатывает программу, призванную мотивировать молодежь с оккупированных территорий сохранить украинское гражданство.

Источник: сайт президента

Детали: Планируются, в частности, меры, способствующие "устройству дальнейшей жизни" на подконтрольной территории.

Речь идет об упрощении процедуры получения административных услуг, в частности, относительно получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий.

Кроме того, рассматривается дистанционное изучение украинского языка и истории Украины, увеличение квот на бюджетные места в учреждениях высшего образования, горячая линия для абитуриентов.

Программа также предусматривает широкую коммуникационную кампанию. На контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом могут быть созданы центры предоставления административных и информационных услуг.