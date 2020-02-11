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Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від ЄС

Вівторок, 11 лютого 2020, 23:27
Федоров розповів, на що витратять 25 млн євро від ЄС

Міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на мобільний застосунок "Дія".

Джерело: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Мінцифри отримує 25 мільйонів євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації... Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародна співпраця дозволить нам не збавляти темпів і не знижувати рівень".

Деталі: Федоров розповів, що ці кошти витратять на:

  • додаток "Дія" і реалізацію порталу "Дія";
  • оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію;
  • покращення реєстрів та забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними;
  • розвиток широкосмугового та мобільного інтернету, щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру та віддаленості;
  • впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації.

Пряма мова: "Нагадаю, що на реалізацію додатку Дія, користувачами якого за 5 днів стали понад 1,3 млн українців ми не витратили жодної копійки з державного бюджету. Я цим не пишаюсь, і сподіваюсь, що невдовзі ми зможемо самостійно, як держава, інвестувати в напрямок майбутнього".

Що передувало: Україна підписала угоду про виділення Євросоюзом 25 мільйонів євро на впровадження електронного урядування та цифрової економіки в Україні.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Застосунок "Дія": захист персональних даних і безпека

Нагадуємо:

  • 6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  • Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток,.

Микола Донєв, УП
Теми: ФедоровЄС
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