Федоров рассказал, на что потратят 25 млн евро от ЕС

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Среда, 12 февраля 2020, 00:27

Международную техническую помощь в поддержку проектов цифровой трансформации потратят, в частности, на мобильное приложение "Дия".

Источник: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Минцифры получает 25 млн евро международной технической помощи в поддержку проектов цифровой трансформации ... Мы делаем проекты мирового уровня и международное сотрудничество позволит нам не сбавлять темпов и не снижать уровень".

Детали: Федоров рассказал, что эти средства потратят на:

  • приложение "Дия" и реализацию портала "Действие";
  • оптимизацию административных услуг и их цифровизацию;
  • улучшение реестров и обеспечения качественного и защищенного обмена данными между ними;
  • развитие широкополосного и мобильного интернета, чтобы качественный связь была в каждом украинском селе, независимо от его размера и удаленности;
  • внедрение прогрессивных технологий электронной идентификации.

Прямая речь: "Напомню, что на реализацию приложении Дия, пользователями которого за 5 дней стали более 1,3 млн украинцев, мы не потратили ни копейки из государственного бюджета. Я этим не горжусь, и надеюсь, что вскоре мы сможем самостоятельно, как государство, инвестировать в направление будущего".

Что предшествовало: Украина подписала соглашение о выделении Евросоюзом 25 млн евро на внедрение электронного управления и цифровой экономики в Украине.

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Приложение "Дія": защита персональных данных и безопасность

Напомним:

  • 6-го февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Николай Донев, УП
Темы: Федоров ЕС


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