Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
Чотирнадцятьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" на місяць продовжили арешт у СІЗО.
Джерело: Крим.Реалії
Деталі: Кіровський районний суд російського Ростова-на-Дону до 15 березня продовжив запобіжний захід Асану Янікову, Аліму Карімову, Акіму Бекірову, Іззету Абдулаєву і Сеітвелі Сейтабдієву.
Аналогічне рішення оголосили Жовтневий районний Ростова-на-Дону і Таганрозький міський суди, залишивши під вартою Ерфана Османова та Сейрана Муртазу.
У підконтрольному окупантам РФ Київському районному суді Сімферополя, а також Верховному суді Криму було продовжено запобіжний захід Сервету Газієву, Енверу Аметову, Шабану Умерову, Тофіку Абдулгазієву, Рустему Шейхалієву, Белялу Аділову і Ескендеру Сулейманову.
Усі засідання, крім одного – в Київському районному суді Сімферополя – тривали в закритому режимі.
Пряма мова адвоката затриманих Еміля Курбедінова: "Запобіжний захід продовжено на місяць, оскільки в березні буде рік із моменту арешту хлопців. Через місяць справа потрапить у підсудність Ростовського обласного суду. Всі наші підзахисні у виступах посилаються на четверту Женевську конвенцію, а також на міжнародні резолюції, в яких йдеться про окупацію Криму. Вони також звертають увагу суду на те, що є громадянами України",
Деталі: За словами Курбедінова, у багатьох фігурантів цієї справи в умовах слідчого ізолятора погіршився стан здоров'я.
Адвокат також зазначив, що 12 лютого очікується судове засідання щодо продовження запобіжного заходу у відношенні ще одного фігуранта цієї справи – Руслана Сулейманова.
Що передувало: Суд д в окупованому Криму виніс рішення про продовження арешту до 15 березня 2020 року стосовно тяжкохворого Джеміля Гафарова, а також громадянських журналістів Османа Арифмеметова і Ремзі Бекірова.
Нагадаємо:
- 27 березня в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
- Щонайменше 20 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних.
- Лідер кримських татар, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що в Криму "почалася нова, ще жорстокіша хвиля репресій і гонінь на кримських татар" і що вона все більше нагадує "облави сталінських чекістів 1930-50-х років".