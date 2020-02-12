Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

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Среда, 12 февраля 2020, 01:06

Четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест в СИЗО.

Источник: Крым.Реалии

Детали: Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону до 15 марта продлил меру пресечения Асаны Яникова, Алиму Каримову, Акиму Бекиров, Иззет Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение объявили Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном оккупантам РФ Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма был продлен меру пресечения Сервет Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилов и Ескендер Сулейманову.

Все заседания, кроме одного - в Киевском районном суде Симферополя - продолжались в закрытом режиме.

Прямая речь адвоката задержанных Эмиля Курбединова: "Мера пресечения продлен на месяц, поскольку в марте будет год с момента ареста ребят. Через месяц дело попадет в подсудность Ростовского областного суда. Все наши подзащитные в выступлениях ссылаются на четвертую Женевскую конвенцию, а также на международные резолюции , в которых говорится об оккупации Крыма. Они также обращают внимание суда на то, что являются гражданами Украины",

Детали: По словам Курбединова, во многих фигурантов этого дела в условиях следственного изолятора ухудшилось состояние здоровья.

Адвокат также отметил, что 12 февраля ожидается судебное заседание о продлении меры пресечения в отношении еще одного фигуранта этого дела - Руслана Сулейманова.

Что предшествовало:  Суд д в оккупированном Крыму вынес решение о продлении ареста до 15 марта 2020 относительно тяжелобольного Джемиля Гафарова, а также гражданских журналистов империи Арифмеметова и Ремзи Бекирова.

Напомним:

  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".

Темы: Крым оккупация


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