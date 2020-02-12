Українець став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

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Середа, 12 лютого 2020, 01:22

"Золото" континентальних змагань з греко-римської боротьби здобув українець Семен Новіков, який став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 87 кг.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Новіков після перемог над іспанцем Жесусем Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром з Туреччини (7:2) та росіянином Олександром Комаровим (5:3) у фіналі упевнено переміг неодноразового призера чемпіонатів світу, чемпіона Європи-2017 угорця Віктора Льорінца (7:1), 

Це друга медаль збірної України на чемпіонаті Європи-2020. У вазі до 63 кг харків'янин Ленур Теміров здобув бронзову медаль.

Чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби пройде в італійській столиці до 16 лютого.

Теми: спорт


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