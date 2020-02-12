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Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Среда, 12 февраля 2020, 00:22
Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

"Золото" континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 кг.

Источник: Укринформ

Детали: Новиков после побед над испанцем Жесус Фреснеда (9: 0), Метеханом Башаром из Турции (7: 2) и россиянином Александром Комаровым (5: 3) в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца ( 7: 1),

Это вторая медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2020. В весе до 63 кг харьковчанин Ленур Темиров получил бронзовую медаль.

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.

Темы: спорт
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