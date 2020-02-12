Глава Космічних сил США звинуватив Росію у стеженні за супутником 

Два російські супутники підійшли на дуже близьку відстань до американського супутника-шпигуна.

Джерело: Глава Космічних сил США генерал Джон Реймонд, повідомляє Голос Америки.

Пряма мова: "У листопаді минулого року російський уряд запустив супутник, який пізніше випустив другий супутник. Ці супутники активно маневрували поблизу американського урядового супутника ... Російський уряд називає їх "супутниками-інспекторами".

Деталі: Зазначається, що незвичайну ситуацію відзначили у січні любителі, які відстежують рух космічних супутників. Саме вони побачили російський супутник "Космос-2542", який рухався до тієї ж області на орбіті, де працює американський супутник USA-245, що належить Національному управлінню військово-космічної розвідки.

Пряма мова: "Спочатку "Космос-2542" не перебував поруч з USA-245, але за два тижні після запуску російський супутник розділився на два об'єкти. До середини січня "Космос-2542" і "Космос-2543" наблизилися до USA-245. Російські космічні апарати підійшли до американського на відстань у 300 кілометрів, так що їх чітко спостерігав USA-245".

Деталі: Генерал Реймонд розкритикував Росію за розробку технологій, які могли б зашкодити американським системам в космосі, заявивши, що недавні маневри можуть "створити небезпечну ситуацію в космосі".