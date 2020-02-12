Глава Космічних сил США звинуватив Росію у стеженні за супутником 

341 перегляд
Середа, 12 лютого 2020, 04:48

Два російські супутники підійшли на дуже близьку відстань до американського супутника-шпигуна.

Джерело: Глава Космічних сил США генерал Джон Реймонд, повідомляє Голос Америки.

Пряма мова: "У листопаді минулого року російський уряд запустив супутник, який пізніше випустив другий супутник. Ці супутники активно маневрували поблизу американського урядового супутника ... Російський уряд називає їх "супутниками-інспекторами".

Деталі: Зазначається, що незвичайну ситуацію відзначили у січні любителі, які відстежують рух космічних супутників. Саме вони побачили російський супутник "Космос-2542", який рухався до тієї ж області на орбіті, де працює американський супутник USA-245, що належить Національному управлінню військово-космічної розвідки.

Пряма мова: "Спочатку "Космос-2542" не перебував поруч з USA-245, але за два тижні після запуску російський супутник розділився на два об'єкти. До середини січня "Космос-2542" і "Космос-2543" наблизилися до USA-245. Російські космічні апарати підійшли до американського на відстань у 300 кілометрів, так що їх чітко спостерігав USA-245".

Деталі: Генерал Реймонд розкритикував Росію за розробку технологій, які могли б зашкодити американським системам в космосі, заявивши, що недавні маневри можуть "створити небезпечну ситуацію в космосі".

Теми: США космос


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Американська компанія придбала український стартап, продукт якого використовують Uber та Nike 11 лютого 2020, 11:23
Трамп пропонує виділити більше 700 мільйонів на протидію впливу Росії 11 лютого 2020, 10:12
Понад 100 військовослужбовців США отримали контузії в результаті удару Ірану 11 лютого 2020, 08:22
Усі новини
Головні новини
Чубаров відповів Арахамії щодо звільнення Донбасу в обмін на воду в Крим
Арахамія згоден пустити воду в Крим в обмін на Донбас
Зеленський: Мені 42 і я хочу бути в історії
Реванш чи косметична заміна: партії прокоментували призначення Єрмака головою ОП
Усі новини
здоров'я

7 фактів про чоловічі яєчка, які варто знати всім

Фото

Як малювати камінням. 8 неймовірних ФОТО

Фото

Що буде, коли дозволити дітям малювати у школі на стінах