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Глава Космических сил США обвинил Россию в слежке за спутником

Среда, 12 февраля 2020, 03:48
Глава Космических сил США обвинил Россию в слежке за спутником

Два российских спутники подошли на очень близкое расстояние к американскому спутника-шпиона.

Источник: Глава Космических сил США генерал Джон Рэймонд, сообщает Голос Америки

Прямая речь: "В ноябре прошлого года российское правительство запустил спутник, который позже выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрировали вблизи американского правительственного спутника ... Российское правительство называет их" спутниками-инспекторами ".

Детали: Отмечается, что необычную ситуацию отметили в январе любители, которые отслеживают движение космических спутников. Именно они увидели российский спутник "Космос-2542", который двигался в той же области на орбите, где работает американский спутник USA-245, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки.

Прямая речь: "Сначала" Космос-2542 "не состоял рядом с USA-245, но через две недели после запуска российский спутник разделился на два объекта. К середине января" Космос-2542 "и" Космос-2543 "приблизились к USA -245. Российские космические аппараты подошли к американскому на расстояние в 300 километров, так что их четко наблюдал USA-245".

Детали: Генерал Рэймонд раскритиковал Россию за разработку технологий, которые могли бы повредить американским системам в космосе, заявив, что недавние маневры могут "создать опасную ситуацию в космосе".

Темы: СШАкосмос
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