Формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню - ООС

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Середа, 12 лютого 2020, 07:08

11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли.

Дослівно: "Вчора, 11 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає"

Теми: Донбас


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