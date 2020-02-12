Формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню - ООС

11 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли.

Дослівно: "Вчора, 11 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає"