Формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

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Среда, 12 февраля 2020, 07:08

11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов было зафиксировано рядом с песком, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы.

Дословно: "Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет ".

Темы: Донбасс


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