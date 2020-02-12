Формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов было зафиксировано рядом с песком, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы.

Дословно: "Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет ".