ЦРУ й німецька розвідка мали доступ до секретної інформації понад сотні країн – ЗМІ

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Середа, 12 лютого 2020, 08:30

Центральне розвідувальне управління США було таємним власником компанії, яка робила шифрувальні пристрої та лінії зв'язку для розвідувальних агентств по всьому світу. 

У співпраці з німецькою розвідкою воно стежило, як іноземні уряди, в тому числі дружні, мимоволі розкривали свої секрети.

Відкриття, описане в доповіді ЦРУ як "розвідувальний переворот століття", було вперше ппредставлене в спільному розслідуванні газети Washington Post і німецького мовника ZDF.

Компанія Crypto AG була домінуючим виробником шифрувальних пристроїв з часів Другої світової війни до початку XXI століття, пише "Європейська правда".

Існувало також секретне спільне партнерство між ЦРУ і західнонімецькою розвідкою, яке було відоме під кодовими назвами "Тезаурус" і "Рубікон".

"Іноземні уряди платили хороші гроші США і Західній Німеччині за привілей прочитання їхніх найсекретніших повідомлень принаймні двома зарубіжними країнами" – йдеться у доповіді ЦРУ.

Німецьке шпигунське агентство, BND, покинуло операцію на початку 1990-х років через страх викриття, але ЦРУ не продавало активи компанії до 2018 року, йдеться в доповіді.

Ні Китай, ні Радянський Союз не купували шифрувальні пристрої компанії Crypto, підозріло ставилися до її походження, але вона продавала свою продукцію у більш ніж в 100 інших країн.

Іран також був клієнтом Crypto, що дозволило ЦРУ і Агентству національної безпеки (АНБ) шпигувати за революційним урядом в Тегерані під час кризи із заручниками 1979 року. Американська розвідка також змогла підслухати, як лівійські офіційні особи вітали один одного з бомбардуванням Берлінської дискотеки в 1986 році.

Теми: розвідка США Німеччина світ


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