ЦРУ и немецкая разведка имели доступ к секретной информации более ста стран – СМИ

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Среда, 12 февраля 2020, 08:30

Центральное разведывательное управление США было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру.

В сотрудничестве с немецкой разведкой следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты.

Открытие, описанное в докладе ЦРУ как "разведывательный переворот века", было впервые ппредставлене в совместном расследовании газеты Washington Post и немецкого вещателя ZDF.

Компания Crypto AG была доминирующим производителем шифровальных устройств со времен Второй мировой войны до начала XXI века, пишет "Европейская правда".

Существовало также секретное совместное партнерство между ЦРУ и западногерманской разведкой, которое было известно под кодовыми названиями "Тезаурус" и "Рубикон".

"Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за возможность прочтения их самых секретных сообщений по крайней мере двумя зарубежными странами" – говорится в докладе ЦРУ.

Немецкое шпионское агентство, BND, покинуло операцию в начале 1990-х годов из-за страха разоблачения, но ЦРУ не продавало активы компании до 2018 года, говорится в докладе.

Ни Китай, ни Советский Союз не покупали шифровальные устройства компании Crypto, подозрительно относились к ее происхождения, но она продавала свою продукцию в более чем в 100 других стран.

Иран также был клиентом Crypto, что позволило ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за революционным правительством в Тегеране во время кризиса с заложниками 1979 года. Американская разведка также смогла подслушать, как ливийские официальные лица поздравляли друг друга с бомбардировкой Берлинской дискотеки в 1986 году.

 

Темы: разведка США Германия мир


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