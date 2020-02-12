Довіра до Путіна у росіян знизилася майже вдвічі за останні 2 роки

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Середа, 12 лютого 2020, 09:19

Лише близько третини росіян – 35% – довіряють зараз своєму президенту Володимиру Путіну.

Джерело: січневе дослідження "Левада-Центру"

Деталі: У порівнянні з вереснем 2019 року рейтинг президента Російської Федерації знизився на 4%.

У листопаді 2017 року рейтинг довіри до Путіна становив 59%. За два роки він впав майже у 2 рази (на 24%).

Однак Путін все одно залишається лідером за довірою у виборців.

 

Рейтинг недовіри серед російських політиків очолив Дмитро Медведєв, якого Путін звільнив із посади прем'єр-міністра в середині січня.

 

Довідка: Опитування було проведено 23-29 січня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення об'ємом 1603 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводили на дому. Похибка – до 3,4%.

Тим часом в одному з російських будинків вирішили записати реакцію людей на портрет Путіна в ліфті.

Нагадаємо, в серпні 2018 року рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року: як з'ясував тоді фонд "Общественное мнение", за чинного президента Росії готові були проголосувати 45% росіян.

Олена Рощенко, УП
Теми: Путін Росія соціологія


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