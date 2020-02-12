Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Довіра до Путіна у росіян знизилася майже вдвічі за останні 2 роки

Середа, 12 лютого 2020, 08:19
Довіра до Путіна у росіян знизилася майже вдвічі за останні 2 роки

Лише близько третини росіян – 35% – довіряють зараз своєму президенту Володимиру Путіну.

Джерело: січневе дослідження "Левада-Центру"

Деталі: У порівнянні з вереснем 2019 року рейтинг президента Російської Федерації знизився на 4%.

У листопаді 2017 року рейтинг довіри до Путіна становив 59%. За два роки він впав майже у 2 рази (на 24%).

Однак Путін все одно залишається лідером за довірою у виборців.

 

Рейтинг недовіри серед російських політиків очолив Дмитро Медведєв, якого Путін звільнив із посади прем'єр-міністра в середині січня.

 

У серпні 2018 року рейтинг Путіна впав до рівня 2013 року: як з'ясував тоді фонд "Общественное мнение", за чинного президента Росії готові були проголосувати 45% росіян.

Довідка: Опитування "Левада-Центру" було проведено 23-29 січня 2020 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення об'ємом 1603 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводили на дому. Похибка – до 3,4%.

Інші подробиці: Тим часом в одному з російських будинків вирішили записати реакцію людей на портрет Путіна в ліфті.

А капітан-лейтенант Олег Лавренчук, що служив на підводному човні Чорноморського флоту РФ, був звільнений за пияцтво на базі ВМФ Росії в сирійському порту Тартус після того, як напідпитку нецензурно лаявся в комендатурі на правоохоронців і портрет верховного головнокомандувача, пише "Коммерсант".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіясоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Путін
Ердоган чекає в себе Путіна у серпні
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: