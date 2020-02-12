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Доверие к Путину у россиян снизилось почти вдовое за последние 2 года

Среда, 12 февраля 2020, 08:19
Доверие к Путину у россиян снизилось почти вдовое за последние 2 года

Лишь около трети россиян – 35% – доверяют сейчас своему президенту Владимиру Путину.

Источник: январское исследование "Левада-Центра"

Детали:  По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг президента Российской Федерации снизился на 4%.

В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. За два года он упал почти в 2 раза (на 24%).

Однако Путин все равно остается лидером по доверию у избирателей.

 

Рейтинг недоверия среди российских политиков возглавил Дмитрий Медведев, которого Путин уволил с должности премьер-министра в середине января.

 

В августе 2018 года рейтинг Путина упал до уровня 2013 года: как выяснил тогда фонд "Общественное мнение", за действующего президента России готовы были проголосовать 45% россиян.

Справка: Опрос "Левада-Центра" был проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводили на дому. Погрешность – до 3,4%.

Другие подробности: Между тем в одном из российских домов решили записать реакцию людей на портрет Путина в лифте.

А капитан-лейтенант Олег Лавренчук, служивший на подводной лодке Черноморского флота РФ, был уволен за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус после того, как нетрезвым нецензурно ругался в комендатуре на стражей порядка и портрет верховного главнокомандующего, пишет "Коммерсант".

Алена Рощенко, УП

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Темы: ПутинРосcиясоциология
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