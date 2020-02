Доверие к Путину у россиян снизилось почти вдовое за последние 2 года

Лишь около трети россиян – 35% – доверяют сейчас своему президенту Владимиру Путину.

Источник: январское исследование "Левада-Центра"

Детали: По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг президента Российской Федерации снизился на 4%.

В ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%. За два года он упал почти в 2 раза (на 24%).

Однако Путин все равно остается лидером по доверию у избирателей.

Рейтинг недоверия среди российских политиков возглавил Дмитрий Медведев, которого Путин уволил с должности премьер-министра в середине января.

Справка: Опрос был проведен 23-29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводили на дому. Погрешность – до 3,4%.

Между тем в одном из российских домов решили записать реакцию людей на портрет Путина в лифте.

A Russian prankster glued a massive portrait of President Vladimir Putin to the inside of a residential elevator. He then placed a camera in the elevator to record people’s reactions. pic.twitter.com/dahMN83SvX