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Байден потерпел поражение на предварительных выборах в США

Среда, 12 февраля 2020, 08:30
Байден потерпел поражение на предварительных выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире – это уже второй провальный результат кандидата в президентской кампании.

Об этом говорится в статье "Конец Джо Байдена: как наиболее проукраинский кандидат проваливает выборы в США".

"Байден с треском провалил оба первых голосования представителей Демократической партии - сначала кокусы в Айове, а теперь еще и праймериз в Нью-Гемпшире. В первом штате он оказался на 4 месте, во втором - упал на пятое, хотя совсем недавно имел высокие шансы у тамошних опросах!" - говорится в статье.

В то же время отмечается, что вычеркивать имя Байдена из гонки - преждевременно.

Упомянутые два штаты не являются ключевыми для Байдена, хотя в его штабе и не ожидали столь провальных результатов.

"Столь провальные результаты стали холодным душем для кандидата и его команды, которой пришлось убеждать нервозных доноров в том, что Байден отыграется на следующих праймериз" - отмечается в статье.

Как сообщалось, на предыдущем голосовании в Нью-Гемпшире победу одержал сенатор Берни Сандерс.

"Европейская правда"

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Темы: СШАТрампвиборы
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