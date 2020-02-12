По всій Україні оголосили жовтий рівень небезпечності

У середу, 12 лютого, по всій Україні синоптики оголосили перший рівень небезпечності у зв’язку із сильними поривами вітру до 20 метрів за секунду.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно: "За прогнозами укргідрометцентру, 12 лютого в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності).

По Києву та Київській області 12 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності)".

Деталі: Під час сильного вітру зазвичай радять не ходити під деревами та біл-бордами.

Загалом синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.