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По всей Украине объявили желтый уровень опасности

Среда, 12 февраля 2020, 08:46
По всей Украине объявили желтый уровень опасности

В среду, 12 февраля, по всей Украине синоптики объявили первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)".

Детали: Во время сильного ветра обычно советуют не ходить под деревьями и билбордами.

В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

 

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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