Автомобіль впав з мосту у річку на Дніпропетровщині, одна людина загинула

Легковий автомобіль з двома особами впав з мосту у річку Самоткань в Верхньодніпровську, загинула 19-річна дівчина.

Джерело: пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Деталі: Трагедія сталася 11-го лютого близько 18:40. На місці події рятувальники встановили, що, орієнтовно, автомобіль "Renault MEGANE" впав у воду, коли проїжджав по вузькому містку через скидний канал.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка 2001 року народження. Водія, громадянина 1970 року народження, співробітники Служби порятунку вилучили з води за допомогою рятувального кола та рятувальної мотузки.

Постраждалого госпіталізували.