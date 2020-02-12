Автомобіль впав з мосту у річку на Дніпропетровщині, одна людина загинула
Середа, 12 лютого 2020, 10:55
Легковий автомобіль з двома особами впав з мосту у річку Самоткань в Верхньодніпровську, загинула 19-річна дівчина.
Джерело: пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області
Деталі: Трагедія сталася 11-го лютого близько 18:40. На місці події рятувальники встановили, що, орієнтовно, автомобіль "Renault MEGANE" впав у воду, коли проїжджав по вузькому містку через скидний канал.
Внаслідок ДТП загинула пасажирка 2001 року народження. Водія, громадянина 1970 року народження, співробітники Служби порятунку витягли з води за допомогою рятувального кола та рятувальної мотузки.
Постраждалого госпіталізували.