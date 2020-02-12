Автомобіль впав з мосту у річку на Дніпропетровщині, одна людина загинула

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Середа, 12 лютого 2020, 11:55

Легковий автомобіль з двома особами впав з мосту у річку Самоткань в Верхньодніпровську, загинула 19-річна дівчина.

Джерело: пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Деталі: Трагедія сталася 11-го лютого близько 18:40. На місці події рятувальники встановили, що, орієнтовно, автомобіль "Renault MEGANE" впав у воду, коли проїжджав по вузькому містку через скидний канал.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка 2001 року народження. Водія, громадянина 1970 року народження, співробітники Служби порятунку вилучили з води за допомогою рятувального кола та рятувальної мотузки.

Постраждалого госпіталізували.



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