Машина упала с моста в реку на Днепропетровщине, один человек погиб

Легковой автомобиль с двумя людьми упал с моста в реку Самоткань в Верхнеднепровске, погибла 19-летняя девушка.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Детали: Трагедия произошла 11-го февраля около 18:40. На месте происшествия спасатели установили, что ориентировочно автомобиль "Renault MEGANE" упал в воду, когда проезжал по узкому мостику через сбросной канал.

В результате ДТП погибла пассажирка 2001 года рождения. Водителя, гражданина 1970 года рождения, сотрудники Службы спасения вытащили из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки.

Пострадавший госпитализирован.