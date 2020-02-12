Через неправдиве повідомлення про мінування поїзда "Трускавець – Дніпро" 700 пасажирів три години чекали під дощем на його повну перевірку, а загалом через псевдомінера затримали 13 поїздів.

Джерело: пресслужба "Одеської залізниці"

Дослівно: "Сьогодні о 03:15 по станції Городище пасажирський поїзд №42 сполученням Трускавець - Дніпро було зупинено. Чергова по вокзалу станції ім. Т.Шевченка отримала інформацію, що на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про мінування даного поїзда.

700 пасажирів поїзда (серед яких маленькі діти) серед ночі були оперативно евакуйовані. Ці люди через злий жарт зловмисника три години під дощем були вимушені чекати на дозвіл продовжити подорож".

Деталі: Після оперативних дій рятувальників, піротехніків та кінологів інформація про мінування поїзда №42 не підтвердилася.

Загалом через неправдиве повідомлення про мінування було затримано 13 поїздів. Затримки становили від 15 хв. до 1,5 години.

Зазначають, що сума завданого збитку від затримки поїздів по філії становить майже 60 тисяч грн.