Из-за псевдоминера задержали 13 поездов

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Среда, 12 февраля 2020, 12:15

Из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец - Днепр" 700 пассажиров 3 часа ждали под дождем на его полную проверку, в общем из-за псевдоминера задержали 13 поездов.

Источник: пресс-служба "Одесской железной дороги"

Дословно: "Сегодня в 03:15 по станции Городище пассажирский поезд №42 сообщением Трускавец - Днепр было остановлено. Дежурная по вокзалу станции им. Т.Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании данного поезда.

700 пассажиров поезда (среди которых маленькие дети) ночью были оперативно эвакуированы. Эти люди через злую шутку злоумышленника 3 часа под дождем были вынуждены ждать разрешения продолжить путешествие".

Детали: После оперативных действий спасателей, пиротехников и кинологов информация о минировании поезда №42 не подтвердилась.

В общем из-за ложного сообщения о минировании были задержаны 13 поездов. Задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа.

Отмечают, что сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тысяч грн.

Украинская правда


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