Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишній чиновник РФ наклав на себе руки в залі суду – росЗМІ

Середа, 12 лютого 2020, 11:42
Колишній чиновник РФ наклав на себе руки в залі суду – росЗМІ

Колишній начальник управління автотранспорту Федеральної служби виконання покарань Росії Віктор Свиридов наклав на себе руки у залі суду після того, як його засудили до 3-х років ув'язнення через вимагання.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: Джерело видання підтвердило, що Свиридов наклав на себе руки в Чертанівському суді Москви після оголошення йому вироку у справі про вимагання 10 млн рублів.

Згодом інформацію підтвердили і в пресслужбі суду.

Він наклав на себе руки, коли конвой взяв його під варту.

Зараз на місці працюють оперативні служби РФ, вони встановлюють обставини події. Зокрема, як підсудний зміг пронести зброю в зал суду.

Mash зазначає, що у Свиридова була четверта стадія раку.

Ще один Telegram-канал Baza пише, що він зміг пронести в зал суду особистий нагородний пістолет.

Теми: Росіявбивствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: