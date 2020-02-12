Колишній чиновник РФ наклав на себе руки в залі суду – росЗМІ

Колишній начальник управління автотранспорту Федеральної служби виконання покарань Росії Віктор Свиридов наклав на себе руки у залі суду після того, як його засудили до 3-х років ув'язнення через вимагання.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: Джерело видання підтвердило, що Свиридов наклав на себе руки в Чертанівському суді Москви після оголошення йому вироку у справі про вимагання 10 млн рублів.

Згодом інформацію підтвердили і в пресслужбі суду.

Він наклав на себе руки, коли конвой взяв його під варту.

Зараз на місці працюють оперативні служби РФ, вони встановлюють обставини події. Зокрема, як підсудний зміг пронести зброю в зал суду.

Mash зазначає, що у Свиридова була четверта стадія раку.

Ще один Telegram-канал Baza пише, що він зміг пронести в зал суду особистий нагородний пістолет.