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Бывший чиновник РФ покончил с собой в зале суда – росСМИ

Среда, 12 февраля 2020, 11:42
Бывший чиновник РФ покончил с собой в зале суда – росСМИ

Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после того, как его приговорили к 3-х годам заключения за вымогательство.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Источник подтвердил, что Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после объявления ему приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей.

Позже информацию подтвердили и в пресс-службе суда.

Он покончил с собой, когда конвой взял его под стражу.

Сейчас на месте работают оперативные службы РФ, они устанавливают обстоятельства случившегося. В частности, как подсудимый смог пронести оружие в зал суда.

Mash отмечает, что у Свиридова была четвертая стадия рака. 

Еще один Telegram-канал Baza пишет, что он смог пронести в зал суда личный наградной пистолет.

Темы: Росcияубийствосуд
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