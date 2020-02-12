Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд просять заборонити вживати слово "слуга" у назві партії

Середа, 12 лютого 2020, 11:47
Суд просять заборонити вживати слово слуга у назві партії

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з вимогою заборонити вживання слова "слуга" у назві партії.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: У суд надійшов позов до Міністерства юстиції України про заборону вживання слова "слуга" у назві партії.

Як повідомляється, на думку позивача, слово "слуга" є антисоціальним та комуністичним.

Позивач просить суд зобов’язати Міністерство юстиції України прийняти "індивідуальний правовий Акт" щодо партії "Слуга народу", який заборонятиме вживання цього слова.

Він також хоче щоб суд визнав бездіяльність Мін’юсту через те, що міністерство своєчасно не заборонило використання слова "слуга" у назві та діяльності політичної партії.

Політична партія "Слуга народу" у позові є третьою особою.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуМін'юстсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: