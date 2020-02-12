Суд просять заборонити вживати слово "слуга" у назві партії

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Середа, 12 лютого 2020, 12:47

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з вимогою заборонити вживання слова "слуга" у назві партії.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: У суд надійшов позов до Міністерства юстиції України про заборону вживання слова "слуга" у назві партії.

Як повідомляється, на думку позивача, слово "слуга" є антисоціальним та комуністичним.

Позивач просить суд зобов’язати Міністерство юстиції України прийняти "індивідуальний правовий Акт" щодо партії "Слуга народу", який заборонятиме вживання цього слова.

Він також хоче щоб суд визнав бездіяльність Мін’юсту через те, що міністерство своєчасно не заборонило використання слова "слуга" у назві та діяльності політичної партії.

Політична партія "Слуга народу" у позові є третьою особою.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Теми: Слуга народу Мін'юст суд


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