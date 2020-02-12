Суд просят запретить употреблять слово "слуга" в названии партии

В Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова "слуга" в названии партии.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: В суд поступил иск к Министерству юстиции Украины о запрете употребления слова "слуга" в названии партии.

Как сообщается, по мнению истца, слово "слуга" является антисоциальным и коммунистическим.

Истец просит суд обязать Министерство юстиции Украины принять "индивидуальный правовой Акт" в отношении партии "Слуга народа", запрещающий употребление этого слова.

Он также хочет, чтобы суд признал бездействие Минюста из-за того, что министерство своевременно не запретило использование слова "слуга" в названии и деятельности политической партии.

Политическая партия "Слуга народа" в иске является третьим лицом.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по этому административному иску.