У Кремлі кажуть, що анексованим Кримом торгуватись не будуть
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.
Джерело: ТАСС
Пряма мова: "Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів.
Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання - на комерційній або на іншій основі - вони можуть бути розглянуті".
Деталі: Пєсков назвав Крим "російським регіоном, водопостачання якого забезпечується в рамках існуючих програм розвитку".
Що передувало: Вода, що надходить з материкової частини України, забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра, ця вода використовувалася для поливу сільгоспугідь.
Після анексії Криму Росією в лютому-березні 2014 року подання води по каналу було припинено.
Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.
Передісторія:
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився б пустити воду в анексувати Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.
- У той же час, 4 лютого постпред президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Ніякої води до деокупації".
- Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
- Новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.