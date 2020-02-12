У Кремлі кажуть, що анексованим Кримом торгуватись не будуть

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Середа, 12 лютого 2020, 13:18

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів.

Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання - на комерційній або на іншій основі - вони можуть бути розглянуті".

Деталі: Пєсков назвав Крим "російським регіоном, водопостачання якого забезпечується в рамках існуючих програм розвитку".

Що передувало: Вода, що надходить з материкової частини України, забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра, ця вода використовувалася для поливу сільгоспугідь.

Після анексії Криму Росією в лютому-березні 2014 року подання води по каналу було припинено.

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Передісторія:

  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився б пустити воду в анексувати Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.
  • У той же час, 4 лютого постпред президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Ніякої води до деокупації".
  • Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
  • Новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.

Теми: Крим вода


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