Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Крим не може бути об'єктом будь-яких обмінів.

Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання - на комерційній або на іншій основі - вони можуть бути розглянуті".

Деталі: Пєсков назвав Крим "російським регіоном, водопостачання якого забезпечується в рамках існуючих програм розвитку".

Що передувало: Вода, що надходить з материкової частини України, забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра, ця вода використовувалася для поливу сільгоспугідь.

Після анексії Криму Росією в лютому-березні 2014 року подання води по каналу було припинено.

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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