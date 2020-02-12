В Кремле говорят, что аннексированным Крымом торговаться не будут

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Среда, 12 февраля 2020, 13:18

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Крым не может быть объектом каких-либо разменов.

Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены".

Детали: Песков назвал Крым "российским регионом, водоснабжение которого обеспечивается в рамках существующих программ развития".

Что предшествовало: Вода, поступающая с материковой части Украины, обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий.

После аннексии Крыма Россией в феврале-марте 2014 года подача воды по каналу была прекращена.

Почему это важно: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.
  • В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".
  • Комментируя заявление Арахамии, Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.
  • Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.

Темы: Крым вода


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